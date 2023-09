Passion wiederholt «McLeods Töchter»

TV-News

Die australische Fernsehserie startete einst beim Schwestersender VOX.

Noch strahlt RTL Passion am werktäglichen Vorabend die Sendung «Die Dating Queen - Single oder Mingle?» aus. Doch ab Dienstag, 26. September 2023, folgt die australische Fernsehserie. Die Serie aus der Feder von Posie Graeme-Evans und Caroline Stanton startete am 8. August 2001 auf Nine Networks.Gedreht wurde «McLeod's Daughters» in Kingsford, einem 55 Hektar großen Anwesen, das auf der südaustralischen Denkmalliste steht, in der Ortschaft Kingsford nördlich von Gawler liegt und von Posie Graeme-Evans als "unser eigenes Hinterland" bezeichnet wird.In der ersten Folge, die am 19. Januar 2006 auf VOX ausgestrahlt wurde, geht es um den Tod von Tess‘ Vater. Dieser hat ihr die Hälfte einer riesigen Rinderfarm im australischen Outback hinterlassen. Tess, die nach der Trennung ihrer Eltern in der Stadt aufgewachsen ist, hat die Farm und ihre Halbschwester Claire seit fast 20 Jahren nicht mehr gesehen. Claire hingegen hat ihr ganzes Leben auf dem Land verbracht. Sie bewirtschaftet den Hof seit dem Tod ihres Vaters allein und will ihn nicht aufgeben.