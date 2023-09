«New York Homicide» startet

TV-News

Der Fernsehsender Kabel Eins Doku hat die Oxygen-Serie gekauft.

Allein im Jahr 2021 wurden in New York 488 Morde registriert, vor 30 Jahren waren es noch 2.262. Die Produktionsfirma hinterhat also viel Stoff für die nächsten Jahre. Der Fernsehsender Kabel Eins Doku strahlt ab dem 20. September 2023 um 21.05 Uhr ersten Folgen aus dem Jahr 2022 aus.In der Folge „Zur falschen Zeit am falschen Ort“ geht es um einen jungen Mann, der nach einer wilden Partynacht mit einer anderen Person an seiner Seite den Club verlässt. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Die Familie des Opfers hilft den Ermittlern, den Fall zu lösen.«New York Homicide» entstand im vergangenen Jahr. Hinter dem Projekt steht die Produktionsfirma heitp Good Caper Content. Der Fernsehsender Oxygen, der zu NBCUniversal gehört, hat sich auf True-Crime-Serien spezialisiert und die Serie in Auftrag gegeben. Das Format war so erfolgreich, dass in diesem Jahr eine zweite Staffel ausgestrahlt wurde.