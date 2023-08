«Our Flags Means Death» kommt im Oktober zurück

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Max veröffentlicht die zweite Staffel in knapp vier Wochen.

Die acht Episoden umfassende zweite Staffel der Max Original-Comedyserievon Serienschöpfer David Jenkins, dem Emmy-nominierten ausführenden Produzenten und Hauptdarsteller Taika Waititi und dem Emmy-nominierten ausführenden Produzenten Garrett Basch startet mit drei Episoden am Donnerstag, 5. Oktober, auf Max. Die Staffel wird mit zwei neuen Episoden pro Woche fortgesetzt und endet mit dem Staffelfinale am Donnerstag, 26. Oktober.Die Serie basiert (sehr) lose auf den wahren Abenteuern des Möchtegern-Piraten Stede Bonnet (Rhys Darby) aus dem 18. Nachdem er das scheinbar charmante Leben eines Gentleman gegen das eines verwegenen Seeräubers eingetauscht hatte, wurde Stede Kapitän des Piratenschiffs Revenge. Nach einer schicksalhaften Begegnung mit dem berüchtigten Kapitän Blackbeard (Taika Waititi) ändert sich Stedes Schicksal, denn er muss sich den Respekt seiner möglicherweise meuternden Mannschaft erst verdienen. Zu ihrer Überraschung fanden die grundverschiedenen Stede und Blackbeard auf hoher See mehr als nur Freundschaft... sie fanden Liebe. Jetzt müssen sie sie überleben.Neben Darby und Waititi sind in der zweiten Staffel Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matthew Maher, Kristian Nairn, Con O'Neill, David Fane, Samba Schutte, Nat Faxon und Leslie Jones zu sehen. Zu den Neuzugängen im Ensemble gehören die wiederkehrenden Gaststars Ruibo Qian, Madeleine Sami, Anapela Polataivao und Erroll Shand sowie die Gaststars Minnie Driver und Bronson Pinchot.