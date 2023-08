Klaas geht wieder auf Sendung

TV-News

«Late Night Berlin» kehrt mit insgesamt 15 neuen Folgen zurück.

ProSieben hat den Start der zwölften Staffel vonbekannt gegeben. Die neuen Folgen werden am Dienstag, 19. September 2023, um 23.15 Uhr ausgestrahlt. Die 70-minütige TV-Show läuft im Anschluss an die Spielshow «Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show», nach der Sendung von Klaas Heufer-Umlauf ist dann wieder «TV total» zu sehen.Seit 2018 moderiert Klaas Heufer-Umlauf die wöchentliche Sendung, die von Florida TV produziert wird. Produzent Jakob Lundt begleitet die Sendung seit der ersten Folge. Mittlerweile wurden weit über 130 Folgen produziert. Mark Tavassol ist nach wie vor an der Gitarre zu sehen.Die elfte Staffel von «Late Night Berlin» verfolgten durchschnittlich 0,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, davon 0,25 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. Einige Clips wie Klaas‘ Mutter im Studio (740.000 Views), „Joko & Klaas kochen für ProSieben“ (600.000 Views) oder ein Doppelgänger-Video (480.000 Views) wurden zu erfolgreichen YouTube-Clips.