The CW streicht «Bump»

US-Fernsehen

Am Montagabend geht dafür «Whose Line Is It Anyway» auf Sendung.

Die Verantwortlichen von The CW haben kurzfristig das Programm geändert. Der Fernsehsender strahlt am Montag nicht mehraus, sondern zeigt nun lieber Wiederholungen der Formate «Whose Line Is It Anyway?» und die Zaubershow «Penn & Teller» in der 21.00 Uhr-Stunde. Von 20.00 bis 21.00 Uhr bleibt «Son of A Critch» im Programm. Ab 11. September läuft die zweite Staffel vonum 21.00 Uhr.«Bump» ist eine australische Comedy-Drama-Serie über Olympia (Oly) Chalmers-Davis (Nathalie Morris, «Almost Paradise»), eine strebsame 17-jährige Schülerin, die genau weiß, wohin sie will. Ihr Freund, der Arztsohn Lachie (Peter Thurnwald, «King Kong: Skull Island»), erfüllt alle Voraussetzungen; sie und ihre beste Freundin Reema (Safia Arain, «One Lane Bridge») haben einen ehrgeizigen 10-Jahres-Plan: beste Noten, internationale Beziehungen an einer Universität, Arbeit für die UNO, Rettung der Welt.Am Samstagabend läuft eine neue Ausgabe von. Die verbleibenden fünf Bäcker müssen sich der Herausforderung stellen, ein Schokoladenbrot zu backen und daraus ein Dessert-Sandwich zuzubereiten. Juroren: Anna Olson, Cynthia Stroud und Steven Hodge.