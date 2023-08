Nexstar holt neue Lokalsender für The CW

US-Fernsehen

Nachdem man acht Stationen an CBS abgeben muss, hat man neue Verträge vereinbart.

The CW Network (The CW) gab heute bekannt, dass es seine Partnerschaftsvereinbarung mit Gray Television, Inc. (Gray) erweitert und verlängert hat. Gray wird weiterhin die Unterhaltungs- und Sportprogramme von The CW auf Fernsehsendern in insgesamt 55 Märkten im ganzen Land ausstrahlen, von denen 42 durch die neue Vereinbarung und 13 durch frühere Vereinbarungen mit dem Network abgedeckt sind.Darüber hinaus wird Gray ab dem 2. September The CW auf PeachtreeTV (WPCH-TV) in Atlanta, Georgia, ausstrahlen. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Seit Ende 2022 wurde The CW von Nexstar übernommen."Gray Television ist von Anfang an ein großartiger Partner von The CW gewesen", sagte Dennis Miller, Präsident von The CW Network. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Erfolge zu erzielen, während wir das Netzwerk umgestalten und ausbauen und WPCH-TV in das wachsende Portfolio der Partner von The CW aufnehmen. Atlanta ist ein wichtiger Markt für The CW, insbesondere mit dem ACC-Football und -Basketball, die in diesem Herbst debütieren, und den NASCAR-Rennen der Xfinity Series im Jahr 2025."