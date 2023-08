Hulu setzt «The Great» ab

US-Fernsehen

Die Geschichte über Katharina der Großen ist nach drei Staffeln beendet.

Der Streamingdienst Hulu hat das Ende vonbekannt gegeben. In der Serie wird das Leben von Katharina der Großen satirisch dargestellt. In der Serie spielen Elle Fanning als Zarin Katharina II. und Nicholas Hoult als Zar Peter III. Doch nach drei Staffeln endet die Serie, wie Hulu bestätigte. Die dritte und letzte Staffel wurde im Mai 2023 veröffentlicht.«The Great» wurde vom australischen Dramatiker und Drehbuchautor Tony McNamara nach seinem gleichnamigen Theaterstück aus dem Jahr 2008 entwickelt und größtenteils auch geschrieben. Die Serie strebt keine historische Genauigkeit an und wurde von Hulu als "anti-historisch" beschrieben.Neben Fanning und Hoult gehören auch Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi und Belinda Bromilow zum Ensemble. Fanning ist auch ausführender Produzent neben McNamara Hoult, Marian Macgowan, Mark Winemaker, Brittany Kahan Ward von Echo Lake, Doug Mankoff und Andrew Spaulding sowie Ron West und Josh Kesselman von Thruline. Civic Center Media produziert in Zusammenarbeit mit MRC Television.