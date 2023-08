UFA liefert «Hartz und herzlich»-Folgen aus Rostock

TV-News

Der Fernsehsender RTLZWEI hat zahlreiche neue Folgen von «Hartz und herzlich» in Auftrag gegeben.

Die Franchise «Hartz und herzlich» ist seit Jahren ein Dauerbrenner beim Grünwalder Fernsehsender RTLZWEI . Am erfolgreichsten sind die Ausgaben aus den Benz-Baracken im Mannheimer Norden, zuletzt wurden neue Geschichten ausgestrahlt. Ab dem 18. September 2023 sendet RTLZWEI neue Folgen vonMontags bis freitags um 16.05 Uhr werden die neuen Geschichten ausgestrahlt, die von der Produktionsfirma UFA Show & Factual produziert werden. Zum Auftakt treffen die Zuschauer auf Cindy, eine 21-jährige Mutter von zwei Kindern. Nach einem turbulenten Jahr hat sie sich für einen Neuanfang in Ostfriesland entschieden. Schweren Herzens muss sie ihre jüngste Tochter Clara im Mutter-Kind-Heim zurücklassen. Ihr treuer Partner Ossi steht ihr in dieser Zeit immer zur Seite. Während Cindy unermüdlich daran arbeitet, ihr Leben zu stabilisieren, träumt sie davon, bald wieder mit ihren beiden Töchtern vereint zu sein. Parallel dazu hat Jenny, Mutter von vier Kindern, den Kampf gegen ihre überflüssigen Pfunde aufgenommen. Mit einer kohlenhydratarmen Ernährung und einem Hula-Hoop-Reifen will sie mehr Bewegung in ihren Alltag bringen.Celine und ihr Freund Falko haben große Träume: Sie planen den Umzug in ein eigenes Haus. Auch wenn die Finanzierung noch nicht geklärt ist, haben sie schon genaue Vorstellungen von ihrer zukünftigen Einrichtung. Jasmin und ihr Freund Maik wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Als werdende Eltern ziehen sie in ihre erste eigene Wohnung. Doch schnell stellt sich heraus, dass sie bei der Planung einige wichtige Dinge vergessen haben - unter anderem die Beleuchtung und einen Toilettensitz. Maiks Mutter Bärbel macht sich Sorgen.