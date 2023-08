«GZSZ»-Special entsteht in Paris

TV-News

Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und Felix von Jascheroff drehen mit UFA Serial Drama in der französischen Hauptstadt.

Die Produktionsfirma UFA Serial Drama lässt derzeit eine Sonderfolge vonin der französischen Hauptstadt Paris entstehen. Die Stadt hat in den vergangenen Wochen und Monaten damit begonnen, sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 herauszuputzen. Unter anderem stehen Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und Felix von Jascheroff in der Stadt der Liebe vor der Kamera.Erneut in den bewährten Händen der UFA Serial Drama liegt die Produktion des Specials. Als Produzentinnen zeichnen Annette Herre und Annica Heine verantwortlich. Regie führt Janka Venus. Das Drehbuch wurde von Anne-Katharina Roicke, Berthold Eversmann und Sonja Cöster geschrieben. Die Kamera wird von Daniel Bussmann geführt. Redaktionell verantwortlich und Executive Producerin bei RTL ist Christiane Ghosh.Annette Herre, Produzentin UFA Serial Drama: „Liebe, Liebe, Liebe – was sonst sollte im Mittelpunkt stehen, wenn GZSZ einen Dreh in Paris plant? Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit RTL auch in diesem Jahr für die erfolgreichste deutsche tägliche Serie ein Special produzieren!“„In guter Tradition präsentieren wir auch dieses Jahr eine packende GZSZ-Folge in Spielfilmlänge und nehmen unsere Zuschauer:innen das erste Mal in der TV-Season Herbst/Winter mit auf eine ganz besondere Reise: nach Paris! Romantik, Crime, Mode und große Emotionen mit atemberaubenden Bildern aus der Hauptstadt der Liebe sind schon jetzt garantiert!“, so Christiane Ghosh, Executive Producerin bei RTL.