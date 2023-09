RTL+ sendet «Love & Death»

TV-News

Die Miniserie mit Elizabeth Olsen ist ab 24. September 2023 abrufbar.

Mithat der Streamingdienst RTL+ eine weitere Serie eingekauft. Die wahre Geschichte der Ehepaare Candy (Elizabeth Olsen) und Pat Montgomery (Patrick Fugit) sowie Betty (Lily Rabe) und Allan Gore (Jesse Plemons) wird in sieben Folgen erzählt: Allesamt brave Kirchgänger genießen sie ihr beschauliches Leben in einer Kleinstadt. Bis eine außereheliche Affäre dazu führt, dass einer von ihnen zur Axt greift.Die limitierte Serie basiert auf dem Buch "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" und einer Sammlung von Artikeln aus Texas Monthly ("Love & Death in Silicon Prairie", Part I & II). Neben Elizabeth Olsen («WandaVision») gehören Jesse Plemons («Fargo»), Lily Rabe («American Horror Story»), Patrick Fugit («Almost Famous»), Krysten Ritter («Jessica Jones»), Tom Pelphrey («Ozark»), Keir Gilchrist («Atypical») und Elisabeth Marvel («True Grit») zur Besetzung.Als ausführende Produzenten fungieren David E. Kelley (David E. Kelley Productions), der die Serie auch geschrieben hat, Nicole Kidman und Per Saari von Blossom Films («Big Little Lies») sowie Lesli Linka Glatter («Homeland»), die bei den ersten vier und der letzten Folge Regie führen wird. Die Folgen fünf und sechs werden von Clark Johnson inszeniert.“Letztendlich macht «Love & Death» aus realen Menschen überzogene, wenn auch einfühlsam dargestellte Versionen ihrer selbst“, urteilte Variety . „Es hat etwas Obligatorisches, wie die Serie vom Beginn von Candys Affäre bis zum Urteil in ihrem Prozess fortschreitet und damit die tiefste Zeit in ihrem Leben sauber einklammert, und etwas Unappetitliches, wie sie die blutigen Details dessen, was zwischen ihr und Betty Gore geschah, bis zum Finale aufspart, um maximale Wirkung zu erzielen.“