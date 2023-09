«The Ex-Wife» findet neue Partner

International

Das Paramount+-Original wird bei CBC und BritBox ausgestrahlt. Die Serie stammt aus Großbritannien.

Der führende unabhängige Verleih All3Media International hat sich die ersten Verträge für das neue Paramount+ Original-Dramain Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Australien und Neuseeland gesichert. Das von Night Train Media, Clapperboard Studios und BlackBox Multimedia koproduzierte Drama basiert auf dem gleichnamigen Buch der Bestsellerautorin Jess Ryder und ist mit Céline Buckens («Showtrial»), Tom Mison («Sleepy Hollow»), Janet Montgomery («New Amsterdam») und Jordan Stephens («Feel Good») besetzt. Das Drama wurde letztes Jahr auf Paramount+ in Großbritannien erstmals ausgestrahlt und ist nach einer Vereinbarung mit All3Media International in diesem Monat in den USA auf BritBox zu sehen. In Kanada wurde die Serie von CBC für das englischsprachige Kanada auf CBC Gem erworben, während sie im französischsprachigen Kanada auf Radio-Canada zu sehen sein wird. In Europa wurde «The Ex-Wife» von TV4 (Schweden), MTV OY (Finnland), NPO (Niederlande), Stöð 2 (Island), Virgin (Irland) und Eitb Media (Baskenland, Spanien) erworben.Im Rahmen eines Mehrgebietsvertrags, der die Rechte in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien umfasst, wird der vierteilige Thriller auf Pickbox ausgestrahlt, außerdem auf Paramount+ in Österreich, Deutschland und der Schweiz, OSN im Nahen Osten, TVNZ in Neuseeland und Paramount+ in Australien.Maartje Horchner, EVP Content bei All3Media International, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass dieser hochwertige Psychothriller von einer so großen Anzahl von Sendern erworben wurde. The «Ex-Wife» wurde von einem unglaublich talentierten Team entwickelt, das allesamt Experten in der Entwicklung hochwertiger, herausragender Serien für ein weltweites Publikum sind. Es handelt sich dabei um eine fesselnde Adaption des Originalromans von Jess Ryder, die von einer gefeierten Besetzung gekonnt zum Leben erweckt wurde. Was als scheinbar perfekte Liebesgeschichte beginnt, verwandelt sich in einen spannenden Thriller, und wir wissen, dass die vielen Wendungen des Dramas die Zuschauer in Atem halten werden."