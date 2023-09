«How I Met Your Father» ist abgesetzt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Hulu setzt die Serie nach 30 Folgen ab.

Der Streamingdienst Hulu hat die Fernsehserienach zwei Staffeln und insgesamt 30 Folgen abgesetzt. Die TV-Serie mit Hilary Duff kam nie richtig in Fahrt und sollte das Erbe von How I Met Your Mother antreten. Doch schon nach den ersten zehn Folgen waren die Kritiker wenig begeistert.Geschrieben wurde «How I Met Your Mother» von Isaac Aptaker und Elizabeth Berger, die neben Huff auch Christopher Lowell, Francisca Raise, Suraj Raisa, Tom Aisley, Tien Tran und Kim Catrall unter Vertrag nahmen. Da die zündende Idee nicht funktionierte, musste in der zweiten Staffel Neil Patrick Harrison als Barnes Stinson mitspielen."Robin Scherbatzky, Barney Stinson, sie sind beide in die Seriengeschichte eingegangen. Und auch die rührende Geschichte um die echte Mutter, die erst in der letzten Staffel Fahrt aufnahm, hat vielen Fans sehr viel bedeutet.", sagte Oliver Alexander bei Quotenmeter.de. "Ob «How I met your father» etwas Ähnliches gelingen wird? Das steht noch in den Sternen. Schließlich hat auch die Mutterserie erst so wirklich gewonnen, als man ihre Figuren über längere Zeit begleiten konnte."