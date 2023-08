hr sendet Spitzengespräch zur Landtagswahl

TV-News

90 Minuten Sendezeit nimmt sich das hr fernsehen am Donnerstagabend.

Vor fünf Jahren gewann Volker Bouffier die hessische Landtagswahl. Doch das dritte Kabinett wurde nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten aufgelöst, seitdem ist Boris Rhein der Mann an der Spitze in Wiesbaden. Der CDU-Politiker will auch in Zukunft regieren und hat derzeit gute Chancen. In den Umfragen liegt die Union derzeit deutlich vorn.Am Donnerstag, 28. September 2023, sendet das hr fernsehen zwischen 20.15 und 21.45 Uhr die Sondersendung. Für die Wahl am 8. Oktober 2023 können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf hochkarätige Gäste freuen. Zwar hat der Hessische Rundfunk noch keine Zusage, aber Tarek Al-Wazir sowie Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) buhlen um die Gunst der Wähler.Da die Alternative für Deutschland (AfD) 2018 bereits 13 Prozent der Wählerstimmen erhielt, ist die Partei auch in dieser Auseinandersetzung präsent. Die Forschungsgruppe Wahlen sah die Partei zuletzt bei 15 Prozent (25. August 2023). Moderiert wird die Diskussionssendung mit den sechs Spitzenkandidaten von Ute Wellenstein und Kristin Gesang. Auch Zuschauer können Fragen stellen.