«Gold Rush» kehrt zurück

US-Fernsehen

Ende September wird die neue Staffel von Raw Television auf Sendung gehen.

Die ehrgeizigen Goldgräber aus der Discovery Channel-Hitseriestehen vor einer entscheidenden Saison, die das Gleichgewicht der Kräfte für immer verändern wird. Es gibt nur Platz für die Besten, wenn das Format am Freitag, den 29. September um 20:00 Uhr für eine neue Staffel zurückkehrt.Nach 10 Jahren Arbeit am Klondike steht das 28-jährige Bergbau-Wunderkind Parker Schnabel am Scheideweg. Er muss sich entscheiden, ob er auf Nummer sicher gehen und seinen Betrieb zurückfahren will, oder ob er alles riskieren will, um die einmalige Chance zu nutzen, historisch gesehen goldhaltiges Neuland zu erwerben. Es ist ein gewaltiges Wagnis, das ihn entweder in den Ruin treiben oder ihm Hunderte von Millionen an Gewinn einbringen und seinen Platz als einer der mächtigsten Bergleute der Region festigen könnte.Nachdem er fast zwei Jahre lang von der Bildfläche verschwunden war und den Bergbau aufgegeben hatte, ist Rick Ness auf einer Mission, sein Leben zu ändern, Millionen zu verdienen und seine Version des amerikanischen Traums zu verwirklichen. Doch ohne Crew und mit sehr wenig Geld steht Rick Ness auf seinem Weg zur Wiedergutmachung vor einem schwierigen Unterfangen und vor der Frage, was in seinem verlorenen Jahr passiert ist.