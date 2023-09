Netflix bestellt Serie über Gildo Beach

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat eine dreiteilige True-Crime-Serie bestellt.

Netflix hat bei Story Syndicate («Harry und Meghan», «Take Care of Maya», «Unknown») eine dreiteilige Dokumentarserie bestellt, die die jahrzehntelange Suche nach Gerechtigkeit für die Familien und zahlreichen Opfer des mysteriösen Serienmörders von Gilgo Beach untersucht. Der Fall war 13 Jahre lang ungeklärt, bis im Juli 2023 ein Verdächtiger verhaftet wurde, und wird nun in Echtzeit weiter aufgerollt.Die Serie wird die Lebensgeschichten der Opfer in den Vordergrund stellen, mit exklusivem Zugang zu ihren Familien, und die Geschichte der polizeilichen Ermittlungen und die jüngsten Durchbrüche untersuchen, die zur Identifizierung von Rex Heuermann führten, der sich in einem Vorort von Long Island versteckt hielt.Liz Garbus Zitat: "Mit der Verhaftung des Verdächtigen Rex Heuermann am 13. Juli dieses Jahres begann ein neues Kapitel in den jahrzehntelangen Ermittlungen zu den vermissten und ermordeten Frauen, die in Gilgo Beach und darüber hinaus gefunden wurden. Und doch tauchen in dem Moment, in dem einige Fragen beantwortet werden, neue Fragen auf. Ich bin unglaublich leidenschaftlich an dieser Geschichte interessiert und bin Netflix dankbar, dass sie die Fortsetzung meiner Arbeit im Gedenken an Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes und auch an Shannan Gilbert, deren Verschwinden zur Entdeckung der Opfer von Gilgo Beach führte, und die anderen möglicherweise damit verbundenen Fälle unterstützen."