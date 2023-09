Sky News zeigt «Behind the Strikes»

England

Das Nachrichten-Special handelt vom Streik der Lehrer und Krankenschwestern.

In der neuen Dokumentationwirft der britische Fernsehsender Sky News einen Blick hinter die Kulissen von zwei der größten und störendsten Gewerkschaftsstreiks des Jahres 2023: Lehrer und Krankenschwestern. Die Dokumentation wird am 7. September auf Sky Documentaries und Sky Showcase ausgestrahlt und am Freitag, den 8. September auf Sky News wiederholt.Die Geschichte wird aus der Perspektive von zwei außergewöhnlichen Frauen erzählt: Pat Cullen, Generalsekretärin des Royal College of Nursing, und Dr. Mary Bousted, Co-Vorsitzende der National Educational Union, folgen ihrem emotionalen Weg, während sie ihre überwiegend weibliche Belegschaft vertreten, die mit jedem Streiktag Lohneinbußen hinnehmen muss.Zu einer Zeit, in der die Löhne im privaten Sektor stärker gestiegen sind als die Inflation, Lehrer für ein weiteres Jahr an die Schulen zurückkehren, Krankenschwestern dem Druck des Winters ausgesetzt sind und das Land weiterhin mit der Krise der Lebenshaltungskosten zu kämpfen hat, zeigt der Film die Realitäten hinter dem achtmonatigen Kampf für bessere Löhne in einem Jahr, in dem es die größte Streikwelle seit 30 Jahren gab.Cristina Nicolotti Squires, Direktorin für Inhalte bei Sky News, sagte: "Diese Streiks gehören zu den größten Arbeitsniederlegungen, die dieses Land in letzter Zeit erlebt hat, aber die Öffentlichkeit weiß nur wenig über die Menschen hinter den Nachrichten. Unsere Kameras haben die Erfahrungen der Beteiligten eingefangen und nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise, die von weinenden Krankenschwestern an den Streikposten bis hin zu Pat Cullen reicht, die Morddrohungen von ihren eigenen Gewerkschaftsmitgliedern erhält. Es liegt an unseren Zuschauern zu entscheiden, wer aus diesen Streiks wirklich als Sieger hervorgegangen ist.“