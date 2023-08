«Das große Backen» ist zurück

Quotennews

Während bei RTL sich «Die Bachelorette» endet - beginnt Enie van de Meiklokjes bei Sat.1 ein neues Kapitel bei «Das große Backen».

Es wird wieder gebacken! Nach beinah genau einem Jahr läuft bei Sat.1 die neue Runde vonan. Mit neuem Sendetag, von Sonntag ging man auf Mittwoch, und mit neuer Sendezeit, von 17:20 Uhr soll es die Back-Show nun in der Primetime richten. Ein durchaus mutiger Schritt, denn zuletzt lief es nicht schlecht um Enie und die KuchenbäckerInnen. Marktanteile jenseits der 7 oder 8 Prozent, in der Zielgruppe stets Zweistellig - an der vergangenen zehnten Staffel lässt sich wenig Kritik anbringen. Zudem war das Torten-und-Kuchen-Format stets ein gutes Vorprogramm für die Primetime, 2022 holten nahezu alle Anschlussformate eine bessere Reichweite.Doch ist das Vertrauen in Enie und «Das große Backen» zweifelsohne berechtigt und Sat.1 nutzt die Show, um den eigenen Mittwochabend aufzumöbeln. Zuletzt war dieser Slot eher holprig besetzt. Die «Sat.1 Kult-Show-Wochen» liefen nicht grandios, die «ran Fußball: U21 EM» verlor mit der deutschen Beteiligung das große Augenmerk und «Kühlschrank öffne dich!» kann direkt in die Mottenkiste. Mit dem neuen Back-Ansatz wird alles anders, so hofft Sat.1. Der Bällchensender konnte sich zum Back-Auftakt über gute 1,34 Millionen Zuschauer freuen, der Marktanteil von 6,3 Prozent kann sich sehen lassen.Die klassische Zielgruppe kam auf 0,44 Millionen Umworbene und erreichte damit einen Marktanteil von starken 10,1 Prozent am entsprechenden Markt. Im Anschluss sollteanlaufen. Hier blieben 0,65 Millionen Zuschauer und damit 0,17 Millionen Umworbene an den Fernsehgeräten, die Marktanteile blieben bei 5,6 und 7,3 Prozent stehen.