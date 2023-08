«Da kommst du nie drauf!» weiter unter 3 Millionen

Quotennews

Die fünfte Ausstrahlung von «Da kommst du nie drauf!» steigert das Interesse im ZDF wieder. Dennoch nicht über 3 Millionen.

Beigeht das Karussell um die 3 Millionen Zuschauer munter weiter. Im Juni 2022 fiel die Reichweite der Kerner-Show erstmals seit Sendestart im Jahr 2017 unter die 3-Millionen-Marke bei den Gesamtzuschauern, dieses "Tief" hielt über drei Folgen an. Im November 2022 schaffte die finale Show des Jahres den Sprung über 3 Millionen recht deutlich - es schauten 3,64 Millionen Gesamtzuschauer nach Mainz an diesem 02. November. Auch das laufende Kalenderjahr lief gut an. 3,28 Millionen Zuschauer Mitte März, 3,01 Millionen Ende März. Die Shows aus dem April und Juli mussten dann jeweils wieder weniger als 3 Millionen vermelden.Und gestern setzte sich das fort. Am Mittwoch holte Johannes B. Kerner mit Sonja Zietlow, Oliver Mommsen, Sabine Heinrich, Bettina Zimmermann und The BossHoss bessere 2,93 Millionen Zuschauer nach Mainz. Der Marktanteil lag bei gewohnt starken 12,6 Prozent, am für die Öffentlich-Rechtlichen weniger wichtigen Markt der 14- bis 49-Jährigen waren 7,5 Prozent zu verbuchen. Das schaffte die Quiz-Show mit 0,35 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter. Womöglich braucht es wieder drei Shows unter 3 Millionen, bis die Marke erneut geknackt wird. Unter 3 Millionen, wären es nun drei am Stück.Konkurrenz kam aus dem Ersten.ein Drama von Andreas Kleinert (Regie) und Norbert Baumgarten (Buch) kam auf gute 3,36 Millionen Zuschauer und so einen Marktanteil von 14,4 Prozent. Das Ganze war eine Wiederholung, denn das Drama lief 2016 im Dezember an, damals schauten 4,42 Millionen Zuschauer zu. Die jüngere Zuschauerschaft sollte die Premiere mit 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährigen recht gut aufnehmen, gestern kamen lediglich 0,28 Millionen zusammen. Der Marktanteil lag bei 6,0 Prozent.