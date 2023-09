Mina Tander: Der Humor stimmt

Interview

Der Filmstar ist jetzt in der ZDF-Verfilmung «Hotel Barcelona» zu sehen. Mit Quotenmeter sprach die 44-Jährige über die Dreharbeiten in Spanien.

Es war eine wirklich schöne Zeit in Barcelona, tolle Stadt, wunderbare Kollegen, ein toller Regisseur, viel gutes Essen, Sonne, Strand und Freude.Ich fand die Mischung aus Familienepos, wahrhaftig dargestellten Emotionen und Leichtigkeit schön und besonders fürs deutsche Fernsehen.Christian ist ein toller Regisseur, der einerseits sehr offen für Ideen ist und gleichzeitig eine sehr klare eigene Vision hat. Diese Mischung finde ich immer sehr fruchtbar für die Zusammenarbeit. Menschlich haben wir uns auch super verstanden, der Humor stimmt.Laura kehrt wegen ihres Sohnes nach Barcelona zurück, da dieser große Probleme hat und sie sich durch den Neuanfang erhofft, dass er wieder auf die "richtige Bahn" gerät.Natürlich! Das ist nur gesund. Im Zentrum des Konflikts steht ja auch die problematische Beziehung zwischen Laura und ihrer Mutter, das Wegziehen ist nicht der Grund, sondern ein Symptom dessen.Absolut! Ich glaube, wir holen wirklich ein sehr breites Publikum ab, denn die Themen sind modern und zeitlos, die Hauptrollen sind zwischen 16- Mitte 60, die Machart die eines "feel good movies", aber alles andere als altbacken.Dadurch, dass sie in Berlin spielt, haben sie schon damit gerechnet. Die lief aber auch außerhalb der USA und Deutschland und das war eine schöne Überraschung.Ich habe bereits mit 18 gesagt, ich mag keine Schubladen und dabei bin ich immer geblieben. Die Abwechslung macht den Reiz aus, der Kern sind aber immer die drei wichtigsten Parameter: Buch, Rolle, Regie. Dann kommen Dinge wie welcher Sender/ Streamer/ Kino, sind schon weitere Kolleg:innen besetzt etc.Ich hätte eine Ausstrahlung an drei Abenden zu einem früheren Zeitpunkt auch interessanter gefunden, aber Weihnachten schien uns allen eine super Idee.