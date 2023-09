«Young Sheldon» kehrt verhalten zurück

Quotennews

«Die Simpsons» gingen im weiteren Verlauf des Abends unter. Erst mit «The Big Bang Theory» war ein Quotenanstieg zu spüren.

Die neue Fernsehsaison ist gestartet und ProSieben setzt am Montagabend nach einer sechsmonatigen Pause wieder auf den jungen Nerd aus dem Hause CBS.kehrte um 20:15 Uhr mit der achten Episode der sechsten Staffel ins Programm zurück, nachdem die ersten sieben Folgen zu Beginn des Jahres ihre Deutschlandpremiere feierten. „Drei Juristen und viele sündige Filme“ verfolgten 0,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit sicherte sich die rote Sieben einen mageren Marktanteil von 2,2 Prozent. In der Zielgruppe lief es besser, aber nicht wirklich gut, denn 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 7,4 Prozent. Damit erreichte «Young Sheldon» nicht das Niveau aus dem Januar und Februar, als regelmäßig zweistellige Quoten gemessen wurden.Während im Winter noch Doppelfolgen der sechsten Runde präsentiert wurden, griff ProSieben ab 20:45 Uhr auf die fünfte Staffel zurück. „Herzrasen und Gewissensbisse“ erreichte 0,43 Millionen Zuschauer, darunter 0,31 Millionen Umworbene. Die Marktanteile wurden auf 1,8 respektive 6,2 Prozent beziffert.Um 21:15 Uhr folgte die Deutschlandpremiere der 34.-Staffel. Die gelbe Familie aus Springfield tut sich seit geraumer Zeit sehr schwer in der Primetime, was sich auch diesmal nicht änderte. Nur 0,34 Millionen Zuschauer blieben dran, was den Marktanteil auf enttäuschende 1,4 Prozent schrumpfen ließ. In der Zielgruppe waren noch 0,29 Millionen und schwache 5,7 Prozent drin. Um 21:40 Uhr ging es mit einer Zweitverwertung der 33. Season weiter, die 0,27 Millionen sahen. Die Marktanteile wurden auf 1,2 respektive 5,0 Prozent beziffert.Bis Mitternacht präsentierte der Unterföhringer Sender vier Folgen von. Die Episoden der neunten Staffel sorgten für einen Quotenaufschwung. Zunächst wies die AGF zwar nur 5,6 und 6,9 Prozent bei den Umworbenen aus, um 23:00 Uhr standen bereits 7,7 Prozent auf dem Papier. Die abschließende Folge kam auf 8,8 Prozent. Die Reichweite bewegte sich zwischen 0,28 und 0,33 Millionen.