Platz sieben! VOX-Primetime geht im internen Vergleich unter

Quotennews

Kein schönes Bild der roten Kugel. Gestern geht «Ich - Einfach unverbesserlich» zweifelsohne in der Primetime unter.

Zunächst das Positive: VOX markiert mitin der Primetime gute 0,19 Millionen Umworbene. Die Zielgruppe markiert damit ordentliche bis gute 5,1 Prozent am Markt. Damit ist das Lob dann jedoch auch schon vorbei, die Gesamtreichweite zeichnet ein düsteres Motiv. Vor der Primetime, dem eigentlichen Highlight eines Sendetages, zeigt sich. Ab 01:50 Uhr (!) schaffte eine Ausgabe mit 0,42 Millionen Zuschauern einen besseren Wert als der animierte Primetime-Film, der "nur" 0,41 Millionen schaffte.Vor dieser Ausstrahlung waren bei «Medical Detectives» ebenfalls bessere 0,42 Millionen dabei. Die Marktanteile lagen in der Nacht bei starken 8,1 und 10,7 Prozent. Doch damit nicht genug, im direkten Anschluss an «Ich» verbesserte sich die rote Kugel bereits.schafte ab 22:00 Uhr 0,45 Millionen Zuschauer im Gesamten, der Marktanteil blieb bei 2,7 Prozent schwach.Und immernoch ist VOX nicht aus dem Schneider.holte ab 16:50 Uhr gute 0,52 Millionen,ab 17:55 Uhr gute 0,66 Millionen Zuschauer und schlussendlichab 19 Uhr 0,84 Millionen Zuschauer ab. Alles lief demnach besser, als die Primetime.