«FBoy Island» beginnt am 16. Oktober

US-Fernsehen

Die Sitcoms haben einen neuen Programmplatz erhalten und starten am 19. Oktober.

The CW Network hat einen neuen Premierentermin für die brandneue Staffel des Reality-Hitsgefunden, die nun mit einer zweistündigen Sonderpremiere am Montag, den 16. Oktober, beginnt. Ab Montag, dem 23. Oktober, wird die Reality-Show auf seinem regulären Sendeplatz um 20:00 Uhr ausgestrahlt. Das Programm um 21.00 Uhr steht noch nicht fest.«FBoy Island» folgt drei Frauen, die in ein tropisches Paradies ziehen, wo sie auf 21 Männer treffen – zehn selbsternannte "Nice Guys" auf der Suche nach Liebe und elf selbsternannte "FBoys", die dort um kaltes, hartes Geld kämpfen. Die Frauen werden gemeinsam durch den Dating-Pool navigieren, in der Hoffnung, eine dauerhafte Liebesbeziehung zu finden. Im Finale wird sich zeigen, wer ein Nice Guy und wer ein FBoy ist, für wen sich die Frauen letztendlich entscheiden und wer das Preisgeld gewinnt.Die Reality-Show wird von STXtelevision produziert. Die Serie wurde von Elan Gale («The Bachelor»-Franchise) entwickelt, die für TheYearOfElan Productions zusammen mit Jason Goldberg für STXtelevision, Nikki Glaser, Noah Fogelson und Bob Simonds als ausführende Produzentin tätig ist. Bill Dixon und Audrey Smith fungieren als ausführende Produzenten und Showrunner.Die KomödienDie Sitcomsundwerden ab dem 19. Oktober immer donnerstags ausgestrahlt. Ursprünglich wurden diese einmal am Dienstag geplant.