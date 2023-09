Quotencheck

«Die Schnäppchenhäuser» füllen bei RTLZWEI Woche für Woche das Samstagsprogramm. Im Hochsommer gab es eine kleine Anpassung.

Ab 10:00 Uhr am Morgen präsentiert der Privatsender RTLZWEI immer samstags zahlreiche Ausgaben der Renovierungsshow. Neben einer derzeit in der Mittwochs-Primetime gezeigten Promi-Ausgabe gibt es auch die Variante «Jeder Cent zählt» und «Der Traum vom Eigenheim», wobei in der Daytime sich die beiden Formate abwechseln. In diesem Sommer gab es eine Anpassung des Rhythmus, sodass die jeweils letzte «Jeder Cent zählt»-Folge am Samstag nicht mehr um 16:15 Uhr begann, sondern bereits um 14:15 Uhr los ging. In der 15- und 16-Uhr-Stunde folgten dann die Eigenheim-Träume.Im Juni verfolgten durchschnittlich 0,27 Millionen Zuschauer die vier «Jeder Cent zählt»-Folgen der 16-Uhr-Stunde, sodass sich die Marktanteile zwischen 2,4 und 3,6 Prozent bewegten. Der Durchschnitt belief sich auf 3,1 Prozent. In der Zielgruppe waren mit 60.000 14- bis 49-Jährigen annehmbare 3,6 Prozent drin. Ab Juli kam es dann zur Anpassung. Die erste Folge kam auf 0,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 3,8 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,08 Millionen und 4,6 Prozent gemessen. Eine Woche später schalteten um 14:10 Uhr aber nur noch 0,27 Millionen ein, sodass der Marktanteil auf 3,2 Prozent fiel. Auch bei den Umworbenen musste sich RTLZWEI mit 0,06 Millionen und 3,7 Prozent begnügen.Mitte Juli lief die erfolgreichste Folge des Sommers, denn 0,37 Millionen schalteten ein, was die Marktanteile auf 3,9 respektive 6,0 Prozent trieb. In der Zielgruppe knackte man sogar die 100.000-Zuschauer-Marke. Die beiden letzten Ausgaben des Monats erreichten 0,20 und 0,29 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 2,4 und 3,1 Prozent. Mit 0,07 und 0,10 Millionen waren 4,1 und 5,2 Prozent drin.Im August tat sich «Die Schnäppchenhäuser – Jeder Cent zählt» etwas schwerer. Nur 0,22 und 0,21 Millionen waren am 5. und 12. August dabei, die Marktanteile sanken auf 2,6 und 2,2 Prozent. In der Zielgruppe reichte es nur für 3,0 und 3,8 Prozent. Auch am 19. und 26. August war «Jeder Cent zählt» in der 14-Uhr-Stunde zu sehen, RTLZWEI programmierte zudem wieder jeweils eine Folge im Anschluss. Die Ausgaben um 14:15 Uhr sorgten für 0,26 und 0,28 Millionen Zuschauer, darunter jeweils 0,07 Millionen werberelevante. Die Marktanteile bewegten sich mit 2,9 und 3,0 Prozent bei allen sowie 4,2 und 3,8 Prozent im akzeptablen Bereich.Im Schnitt verzeichnete RTLZWEI nur in der Zielgruppe eine Verbesserung der Werte durch die Programmanpassung. Von 3,8 ging es rauf auf 4,3 Prozent. Die Reichweite stieg von 0,06 auf 0,08 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt wurden erneut 0,27 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil sank marginal auf 3,0 Prozent. Seit September gibt es nur noch zwei «Jeder Cent zählt»-Folgen am Samstag, eine zu Beginn der Sendestrecke um 11:15 Uhr und eine um 15:15 Uhr. In der 16-Uhr-Stunde wiederholt RTLZWEI seit Mitte August die Promi-Variante.