«Inside» geht auch montags auf Sendung

US-Fernsehen

Dafür wird «All In» mit Chris Hayes künftig dienstags bis freitags gesendet.

Ab Montag, dem 25. September, wird die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses und MSNBC-Moderatorin Jen Psaki ihre Rolle bei MSNBC ausbauen und montags um 20.00 Uhr die Sendungmoderieren. MSNBC-Moderator Chris Hayes wird weiterhin dienstags bis freitags um 20.00 Uhrmoderieren. Psaki wird weiterhin ihre Hauptsendung sonntags um 12:00 Uhr moderieren und eine regelmäßige Kolumne für den morgendlichen Newsletter MSNBC Daily des Senders beisteuern.In «Inside» sorgten Psakis fachkundige Analysen und Einblicke in die wöchentlichen Nachrichten dafür, dass die Sendung im August die meistgesehene Kabelnachrichtensendung in ihrem Sendegebiet war. Seit dem Debüt der Sendung hat sie zahlreiche hochkarätige, parteiübergreifende Gesetzgeber interviewt, darunter Gouverneur Chris Sununu, Gouverneur Gavin Newsom, Gouverneurin Gretchen Whitmer, Senator Cory Booker, den ehemaligen Gouverneur Larry Hogan, den New Yorker Bürgermeister Eric Adams und viele mehr.Während das Rennen um die Präsidentschaft 2024 immer mehr Gestalt annimmt, hat Psaki, die seit Oktober 2022 für MSNBC arbeitet, zu den Wahl- und Sonderberichterstattungsprogrammen von MSNBC beigetragen, indem sie den Zuschauern des Senders zur Hauptsendezeit bei wichtigen Nachrichten und politischen Ereignissen ihr Fachwissen über die Regierung und den Wahlkampf vermittelt.