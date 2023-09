«Das Quartett» verbessert sich

Quotennews

Im Juli folgten einer Wiederholung von «Das Quartett» lediglich 3,80 Millionen Zuschauer - gestern lief es mit einer neuen Folge deutlich besser.

Krimi-Zeit am Samstagabend im ZDF sollte sich die neue Folge von Christian Theede, Jonni Remmler und Judith Angerbauer nennen. Inhaltlich ging es um Leanore Loos, die tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Am Tatort findet sich zudem Tristan, der Sohn von Leonore. Es ergibt sich ein verzwickter Fall, der sich bis zu einem Pizzeria-Besitzer erstreckt und starke 4,05 Millionen Zuschauer begeister. Der Marktanteil lag bei überzeugenden 19,3 Prozent. Wäre demnach der «RTL Fußball»-Abend nicht gewesen, würde das ZDF die beste Reichweite des Tages stellen.Bei den 14- bis 49-Jährigen zeigte sich ein anderes Bild, 0,17 Millionen Zuschauer verfolgten den Krimi, das waren schwache 4,4 Prozent. Hier verbesserte sich das Zweite im Vergleich zu Juli-Wiederholung auch nicht, damals folgten ebenfalls 0,17 Millionen, die zu der Zeit 5,2 Prozent verursachten.Im Anschluss an die Primetime versuchte sichvor noch guten 2,96 Millionen Zuschauern, der Marktanteil sank so auf 14,3 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft verbesserte sich auf 0,22 Millionen und demnach 5,1 Prozent am Markt.