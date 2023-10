Nachtschicht für «Elvira»: ZDFneo zeigt deutsch-dänische Serie Ende November

TV-News

Die Serie entstand vor zwei Jahren für den deutschen Spartensender und den skandinavischen Streamingdienst Viaplay.

Im Herbst 2021 ist in Kopenhagen die deutsch-dänische Serieentstanden, die von SAM Productions für den Streamingdienst Viaplay sowie für den deutschen Spartensender ZDFneo produziert wurde. Nun hat die achtteilige Serie, in der Sara Klein die titelgebende Mittdreißigerin aus einem sozial benachteiligten Stadtteil Kopenhagens spielt. Der ZDF-Sender zeigt alle Folgen am Freitag, 24. November, ab 23:30 Uhr, sodass die Ausstrahlung um 4:30 Uhr beendet ist. In der ZDFmediathek stehen die Folgen bereits ab Vormittag, 10:00 Uhr, zum Streamen bereit.Elvira schlägt sich tapfer mit Aushilfsjobs durch ihr nicht immer leichtes Leben. Es gibt nur wenig Menschen, mit denen Elvira einen engeren Kontakt pflegt. Zum einen ist das ihr geliebter Zwillingsbruder Sixten (Anton Hjejle), zum anderen der Polizist Køster (Peter Plaugborg), der nebenbei und heimlich das Bordell betreibt, in dem Elvira am Empfang arbeitet. Seit Jahren bilden die drei eine verschworene Einheit. Als Candy, eine Prostituierte aus dem Bordell, verschwindet, verlässt Elvira ihre Komfortzone und sucht nach ihr. Begleitet wird sie dabei von Henry (Morten Brovn), einem unglücklichen Alleinerben einer reichen Familie, der Candy regelmäßig gebucht hat, um mit ihr zu reden. Während andere sie ständig unterschätzen, beginnt Elvira dank ihrer Mission über sich selbst hinauszuwachsen. Ganz im Sinne des „Female Empowerment" macht Elvira eine mitreißende Entwicklung durch.Die Regie übernahmen Oliver Ussing, Samanou A. Sahlstrøm, Heidi Maria Faisst nach den Drehbüchern von Heidi Maria Faisst und Lærke Sanderhoff, die sich an dem Roman von Anne-Sophie Lunding-Sørensen orientierten. «Elvira» ist eine Gemeinschaftsproduktion von SAM Productions für Viaplay in Koproduktion mit ZDFneo in Zusammenarbeit mit Studiocanal.