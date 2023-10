Sony Pictures Animation macht de Froberville zum Chef

Kino-News

Der neue Executive Vice President kommt von der spanischen Firma Sergio Pablos Animation.

Mit der Ernennung von Damien de Froberville zum Executive Vice President of Production and Operating Strategy verstärkt Sony Pictures Animation sein Führungsteam. De Froberville übernimmt die Aufgaben der langjährigen SPA-Führungskraft Pam Marsden und kommt von der spanischen Firma Sergio Pablos Animation. Marsden wird im Jahr 2024 in den Ruhestand gehen, nachdem sie fast zwei Jahrzehnte lang für das Studio tätig gewesen war.In einem am Montag verbreiteten Memo informierte Kristine Belson, Chefin von Sony Pictures Animation, die für Filme wie den Oscar-prämierten «Spider-Man: Into the Spider-verse» verantwortlich ist, ihre Mitarbeiter über die Personalie. Sie lobte de Frobervilles "bemerkenswerte Karriere" und sagte: "Wir sind sicher, dass Damien uns bei der Suche nach neuen Wegen bei SPA helfen wird.“Der für die physische Produktion von Fernsehserien verantwortliche Senior Vice President, Erik Vignau, wird weiterhin in dieser Funktion tätig sein. Eine ähnliche Position für die tägliche Arbeit an Animationsfilmen wird derzeit besetzt. Beide Büros sowie die Bereiche Artist Management und Operations, Finanzen, Technologie und Postproduktion werden de Froberville unterstellt sein.