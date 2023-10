Neue «Masked Singer»-Staffel läuft deutlich später als gewohnt

TV-News

Erst Mitte November kehrt Matthias Opdenhövel auf die Bildschirme zurück. Das Finale könnte somit kurz vor Weihnachten laufen.

Inzwischen ist Mitte und ProSieben hatte bis zuletzt noch immer kein Wort über die neue-Staffel verloren. Zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr waren bereits zwei Folgen ausgestrahlt worden, das Finale der siebten Runde lief damals am 5. November. In diesem Jahr geht es erst rund zwei Wochen nach diesem Datum überhaupt los. ProSieben zeigt die neunte Staffel der Musik- und Masken-Show ab dem 18. November immer samstags live um 20:15 Uhr.Mit weiteren Infos hielt sich der Unterföhringer Sender weiterhin bedeckt. Nur dass Matthias Opdenhövel durch die Show führen wird, bleibt gleich. Ob auch Ruth Moschner und Rea Garvey wieder zum festen Rate-Team gehören werden, ließ man hingegen offen. Bei der Vorstellung der Kostüme setzt der Privatsender auf die gewohnte Salami-Taktik. Auch die Anzahl der Teilnehmer wollte man nicht kommentieren. Wann das Finale ausgestrahlt wird, ist ebenso unklar. Bliebe es bei der gewohnten sechsteiligen Staffel, würde das Staffelfinale am Tag vor Heiligabend, 23. Dezember, zu sehen sein.Zuletzt musste sich «The Masked Singer» mit verhältnismäßig niedrigen Ergebnissen begnügen. Die Frühjahrsrunde 2023 war die schwächste Staffel aller Zeiten. Seit der fünften Runde sind die Reichweiten am Sinken. Das bisherige Tief stammte aus dem Herbst 2022 mit 2,17 Millionen, wovon 1,06 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren. Im Frühjahr waren 0,93 Millionen junge Zuschauer dabei, ab drei Jahren wurden 2,12 Millionen gemessen. Die Marktanteile beliefen sich auf 8,9 Prozent bei allen sowie 17,6 Prozent bei den jungen Leuten. Das sind selbstverständlich noch immer grandiose Werte für ProSieben