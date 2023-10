Bei ARD Kultur kommt es zum großen «Boom»

TV-News

Das Kulturnetzwerk der ARD hat einen neuen Spielfilm produziert, der SciFi- und Dramedy-Elemente mit Improvisation verbindet. Dabei geht es um eine zerstrittene Girlband, die sich kurz vor einer Pressekonferenz versöhnen soll.

Das digitale Angebot für Kulturinteressierte der ARD ,ARD Kultur, hat DRIVE Beta und Lukas&Ben GbR mit der Produktion eines Spielfilms beauftragt, der stark an die Geschichte der ehemaligen deutschen Girlband Tic Tac Toe erinnert. In, so der Arbeitstitel des Spielfilms, stehen Sue, Peggy und Izzy im Mittelpunkt. Sie bilden „Boom“, die erfolgreichste und derzeit auch die zerstrittenste Girlband Deutschlands. Beauftragt vom Labelmanagement muss die schüchterne Bandassistentin Paule das fast Unmögliche schaffen: eine Versöhnung zwischen den extrovertierten Bandmitgliedern. Und das genau eine Stunde vor der großen Pressekonferenz zum neuen Album-Release.Beschrieben wird «Boom» als Spielfilm, der "SciFi- und Dramedy-Elemente mit Improvisation" verbindet. Die Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg, Via Jikeli, Sira-Anna Faal und Lea Drinda, In weiteren Rollen sind Eko Fresh, Gülcan Kamps und Collien Ulmen-Fernandes zu sehen. Die Dreharbeiten sind kürzlich in Berlin beendet worden, Regie führte Hana Seidel.Als Produzenten seitens DRIVE Beta fungieren Hannes Jakobsen, Johannes Middelbeck und Karl Heidelbach, für Lukas&Ben GbR ist Lukas Lankisch aktiv. Verantwortlich bei ARD Kultur sind Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Franciscus Wenner (Redaktion). Die Veröffentlichung ist für Anfang 2024 geplant.