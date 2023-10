Podstars

Das neue Hörspiel ist mit insgesamt 33 Sprechern besetzt, die Geschichte der englischen Volksheldin Boudicca erzählen.

Das neue Hörspiel der WDR erzählt die wahre Geschichte der englischen Volksheldin Boudicca. Die aus einer einflussreichen Familie stammende Keltin wurde um 30 n.Chr. geboren und war mit dem König der Icener, Prasutagus, verheiratet. Ihre Ehe war überschattet von der Eroberung Britanniens durch die Armeen von Kaiser Claudius.Der Überfall auf Britannien beginnt im Jahr 43 n.Chr., in dessen Folge die keltischen Stämme unterdrückt werden. Prasutagus einigt sich mit Kaiser Claudius auf dessen Vorherrschaft, hat aber die nominelle Autonomie in seinem Gebiet. Das sichert seinem Volk vorübergehend den Frieden. Mit dem Tod Prasutagus und einem angeblichen Testament zu Gunsten von Kaiser Nero und seinen eigenen Töchtern beginnen Plünderungen, Steuereintreibungen, Verfolgungen und Vertreibungen. Boudicca und ihre Töchter werden verschleppt, ausgepeitscht und vergewaltigt. Boudicca will sich rächen und plant einen Aufstand.Um genügend Streitkräfte gegen die Besetzer zu bündeln, vereinigen sich die Icener mit den benachbarten Stämmen und ziehen gegen die römischen Stellungen und Siedlungen. Camulodunum, das heutige Colchester, Londinium, heute London, und Verulamium beim heutigen St. Albans sind die Ziele. Brutale Massaker an rund 70.000 Römern und die Zerstörung der Siedlungen folgen. Die entscheidende Schlacht findet an der Watling Street, einem Verkehrsknotenpunkt zwischen den römischen Siedlungen, statt. Hier treffen zwei gut ausgerüstete Legionen Roms auf rund 250.000 Kelten, die teilweise nur Mistgabeln als Waffen hatten. Die blutige Schlacht wird zu Gunsten Roms entschieden und der Aufstand von Boudicca wurde niedergeschlagen. Sie selbst soll einer Kampfverletzung erlegen sein. Trotzdem wird Boudicca bis heute als Symbol von Widerstand- und Wehrkraft, als Sinnbild für Tapferkeit und Entschlossenheit und als Inbegriff für Freiheitssinn verehrt.Das Hörspiel entführt nicht nur in den Widerstandkampf von Boudicca, sondern er erzählt das besondere Verhältnis zwischen den Römern und den Kelten und berichtet über keltische Götter und Brauchtümer. In acht Folgen wird die Geschichte Boudicca als epochales Abenteuererlebnis erzählt. Autorin Anne-M. Keßel setzt unter der Regie von Martin Zylka der britischen Heldin ein hörbares Denkmal. Boudicca wird von Linda Belinda Podszus gesprochen und Prasutagus von Andreas Pietschmann. 33 unterschiedliche Sprecher machen den Podcast zu einem außergewöhnlichen Hörerlebnis.