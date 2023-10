Disney Channel startet die «Star Wars Party»

TV-News

Am 8. Dezember werden zahlreiche Folgen von «Young Jedi Adventures» gezeigt.

Am Freitag, den 8. Dezember 2023, strahlt der Disney Channel zwischen 5.45 Uhr und 11.20 Uhr zahlreiche Episoden der Zeichentrickserieaus. Die Eventprogrammierung läuft unter dem Namen „Star Wars Party“. Als Highlight haben die Verantwortlichen eine neue Episode der Serie angekündigt.In «Star Wars: Young Jedi Adventures» geht es zur Zeit der Hohen Republik um die jungen Jedi Kai, Lays und Nubs, die von Meister Yoda auf den wunderschönen Planeten Tenoo geschickt werden, um dort in einem Jedi-Tempel unter der Obhut von Meisterin Zia zu trainieren. Gemeinsam machen sie sich an Bord der Crimson Firehawk auf den Weg, um Abenteuer auf Tenoo und in der ganzen Galaxis zu erleben - zusammen mit dem jungen Flieger-Ass Nash und ihrem Droiden RJ-83! Sie helfen anderen, bekämpfen hinterhältige Piraten, entdecken exotische Kreaturen und lernen vor allem, was es heißt, gute Freunde zu sein.Bei «Star Wars: Young Jedi Adventures» handelt es sich um eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die für den Streaming-Dienst Disney+ und den TV-Sender Disney Junior entwickelt wurde. Sie gehört zum «Star Wars»-Franchise und folgt einer Gruppe Jugendlicher, die zur Zeit der Hohen Republik, Jahrhunderte bevor die «Star Wars»-Hauptfilme gedreht wurden, lernen, Jedi-Ritter zu werden. Die Serie ist eine Produktion von Lucasfilm Animation und Wild Canary Animation unter der Leitung von Michael Olson und Elliot Bour. Es ist die erste Star Wars-Zeichentrickserie für ein junges Publikum.