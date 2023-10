«Taking on Taylor Swift» kommt zu Max

US-Fernsehen

Im Hype um Swifts Tour hat man kurzfristig eine Dokumentation online gestellt.

Während Taylor Swifts rekordverdächtige „Eras Tour“ um den Globus und auf die Leinwand expandiert, wird CNNs Untersuchung der Urheberrechtsklage, die von den Songwritern Sean Hall und Nathan Butler gegen Swift wegen ihres Hits "Shake it Off" angestrengt wurde, auf Max inausgestrahlt. Das von der CNN FlashDocs-Einheit produzierte Special untersucht Kreativität, Anerkennung und die verschwommene Grenze zwischen kultureller Wertschätzung und Aneignung. Die Dokumentation ist seit ab Freitag, 20. Oktober, auf Max zu sehen sein.In der Klage aus dem Jahr 2017, die 2022 beigelegt und abgewiesen wurde, wurde behauptet, dass der Refrain von Swifts Hit "Shake It Off" ("'cause the players gonna play, play, play...") direkt aus dem Song "Playas Gon' Play" aus dem Jahr 2000 stammt, der von Hall und Butler geschrieben und von der Girlgroup 3LW bekannt gemacht wurde. Zum ersten Mal, seit er rechtliche Schritte eingeleitet hat, sprach Hall zusammen mit seiner Anwältin Marina V. Bogorad exklusiv mit CNN über ihre Erfahrungen, wie sie es mit einem unbestrittenen Giganten der Musikindustrie aufnehmen.«Taking on Taylor Swift» untersucht die rechtlichen, ethischen und kulturellen Vorzüge dieses Falles und ähnlicher Klagen, die gegen einige der größten Popstars der Welt eingereicht wurden. Das Special bietet Einblicke von den Songschreiberinnen Tayla Parx und Kandi Burruss sowie provokante Beobachtungen von Kritikern und Journalisten wie Shirley Halperin (Los Angeles Magazine), Sidney Madden (NPR) und Mikael Wood (Los Angeles Times).