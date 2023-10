Disney ernennt Tinisha Agramonte zum Chief Diversity Officer

Köpfe

Zuvor hatte Latondra Newton diese Position inne, die jedoch im Juni zurücktrat.

Zur neuen Chief Diversity Officer und Senior Vice President hat Disney mit sofortiger Wirkung Tinisha Agramonte ernannt. Tinisha Agramonte ist die Nachfolgerin von Latondra Newton, der bisherigen Leiterin der Abteilung für Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) bei Disney, die im Juni von dieser Position zurückgetreten war. Sie berichtet direkt an Sonia Coleman, Senior Vizepräsidentin und Personalchefin von Disney. Agramonte kam vor einem Jahr zum Unternehmen. Zuletzt war sie als Vice President of DEI Talent Outreach & Development für den Bereich Disney Parks, Experiences and Products tätig."In jedem unserer Teams und in jeder Gemeinschaft, in der wir auf der ganzen Welt leben und arbeiten, setzt sich Disney für den Aufbau einer inklusiveren und respektvolleren Welt ein", sagte Coleman am Donnerstag in einer Erklärung. "Tinisha Agramonte ist ein vollwertiges Mitglied unseres Führungsteams und eine engagierte und respektierte Führungspersönlichkeit innerhalb von Disney. Als unser neuer CDO wird Frau Agramonte mit ihrem umfassenden Wissen und ihrer Erfahrung, die sie in einer Vielzahl von Branchen gesammelt hat, dazu beitragen, dass wir weiterhin ein einladendes Umfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt schaffen."Agramonte fügte hinzu: "Ich fühle mich geehrt, diese Rolle bei einer Marke zu übernehmen, die ich sehr schätze und die Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst. Im Laufe meiner Karriere hatte ich das Privileg, ein Umfeld zu fördern, in dem alle Stimmen gehört werden, in dem Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund den gleichen Zugang und die gleichen Chancen haben und in dem Innovationen auf der Grundlage unserer gemeinsamen Stärken gedeihen. Ich bin stolz darauf, diese Bemühungen gemeinsam mit unseren unglaublichen Führungskräften und Mitarbeitern hier bei Disney fortzusetzen, um die Mission unseres Unternehmens, Menschen auf der ganzen Welt durch die Kraft des unvergleichlichen Geschichtenerzählens zu unterhalten, zu informieren und zu inspirieren, bestmöglich zu erfüllen."