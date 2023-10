Philipp und Nadine Steuer  YouTuber-Paar mit Fokus auf veganer Ernährung

YouTuber

Die beiden bauten sich mit unterschiedlichen Themen ihre Reichweite auf YouTube auf. Mit der Zeit rückte vegane Ernährung bei beiden immer weiter in den Fokus.

Die beiden starteten unabhängig voneinander auf YouTube durch. Philipp als „News-YouTuber“ und Nadine mit Gaming-Videos, Mangas, Anime und Cosplay. Heute liegt der Fokus des seit 2015 verheirateten Paars vor allem auf veganer Ernährung und ihrer eigenen veganen Kosmetikreihe. Beide ihrer YouTube-Kanäle haben momentan jeweils über 200.000 Abonnenten und sie wollen ihre Reichweite dazu nutzen, um Veränderung zu schaffen.Nadine Steuer wurde am 19. Juni 1988 geboren und wuchs in Köln mit zwei Brüdern und einer jüngeren Schwester auf. Ihren YouTube-Kanal „Kupferfuchs“ gründete sie im Juli 2014. Zu Beginn fokussierte sie sich hier auf Unterhaltungsvideos, oft drehte sich alles um Mangas und Animes. Schon damals kochte sie allerdings beispielsweise Currys aus Animes nach. Sie nahm ihre Zuschauer in Vlogs mit oder zeigte ihre Cosplays. Ab 2017 widmete sie sich zunehmend dem Backen und lief so das Format „Küchenchaos“ ins Leben. Hier backt sie Rezepte anderer Influencer nach oder denkt sich ihre eignen aus. So entstanden zum Beispiel ein Monster-Energy-Drink-Kuchen, das größte Kinder Joy der Welt, ein Galaxy Mirror Cake oder eine Einhorn-Regenbogen-Torte. Philipp Steuer startete seinen YouTube-Kanal bereits im Jahr 2011. Hier fokussierte er sich zunächst auf „News-Video“, womit er seine Reichweite aufbaute. Seine alten Videos sind heute allerdings nicht mehr auf dem Kanal aufrufbar.Die beiden tauchten von Anfang an gegenseitig auf ihren Kanälen auf und drehten zahlreiche Videos zusammen. Mit der Zeit verschob sich jedoch der Fokus der beiden Content Creator. Die beiden heirateten 2015, seit 2020 sind sie außerdem Eltern. Heute leben sie in der Nähe von Köln, gemeinsam mit einem Hund, drei Katzen und zwei ehemaligen Labor-Schweinen. Die Liebe zu Tieren war es auch, welche die Familie dazu veranlasste ihre Ernährung zunächst auf vegetarisch und später vegan umzustellen. Mit diesem Schritt wandelte sich auch der Content der beiden YouTuber zunehmend zum Thema vegane Ernährung.Auf dem Kanal von Nadine sind so zahlreiche Rezepte zu finden. Ihr Fokus liegt immer noch eher beim Backen, doch es lassen sich auch etliche Kochvideos entdecken. Ihr beliebtestes Video über selbstgemachte japanische Ramen kommt so beispielsweise auf knapp 500.000 Aufrufe. Seit etwa einem Jahr ist zudem ihre Reihe, in welcher sie virale Rezepte von TikTok testet, sehr gefragt. Zwischendrin teilt sie aber auch immer Einblicke in ihr Privat- und Familienleben. Philipp war 25 Jahre lang überzeugter Fleischesser, doch mit der Umstellung hat er große Freude an veganen Produkten gefunden. So testet er auf seinen Kanal hauptsächlich vegane Produkte verschiedener Supermarktketten wie Edeka, Rewe, Kaufland, Lidl oder Penny oder auf Fast-Food-Ketten wie McDonalds, Burger King, Domino’s oder Subway.Zudem betreibt Philipp den Blog „Einfach vegantastisch“, wo er regelmäßig Rezepte veröffentlicht. Im April erschien zudem Philipps erstes Kochbuch „Einfach vegantastisch kochen! Über 50 Rezepte von Philipp Steuer“. Zudem veröffentlichte Nadine die Back-Variante dazu: „Einfach vegantastisch backen! 50 Rezepte von Kupferfuchs“. Gemeinsam publizierten sie zudem „Einfach vegantastisch!: Vegane Rezepte für deinen Alltag“. Im Juli 2022 brachte Philipp mit „Ich wollte nie Veganer sein – Warum Gemüse dennoch mein Fleisch wurde“ ein weiteres Buch heraus. 2019 gründete das Ehepaar mit „Kupfergrün“ ihre erste vegane Kosmetikmarke. Nachdem es hier jedoch zu Problemen mit den Geschäftspartnern kam, entstand 2022 mit „Moni-Cosmetics“ eine neue Marke, welches als Familienunternehmen betrieben wird. Nebenbei veröffentlichen Philipp und Nadine gemeinsam noch regelmäßig den Podcast „Nettgeflüster – Der Podcast eines Ehepaars“, in welchem die beiden über die unterschiedlichsten Aspekte des Lebens sprechen.