Diesen Sonntag: Theo Koll verabschiedet sich von «Berlin direkt»

TV-News

Theo Koll wechselt in den Ruhestand. Ab Dezember übernimmt Diana Zimmermann die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios, bereits zuvor übernimmt sie Kolls Aufgaben bei «Berlin direkt».

Dass Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, in den Ruhestand wechseln wird, steht seit Juli fest. Diana Zimmermann übernimmt zum 1. Dezember 2023 die Leitung des Studios in Berlin und folgt damit auf Theo Koll beim wöchentlichen Politmagazin. Dieses wird Koll am kommenden Sonntag, 22. Oktober, um 19:10 Uhr zum letzten Mal moderieren, wie das ZDF am Freitag bestätigte. Zimmermann, die zuvor als Korrespondentin im Hauptstadtstudio arbeitete und für das ZDF in London und Peking war, wird ab November neue Moderatorin von «Berlin Direkt». Ihre erste Sendung dürfte sie demnach am 5. November präsentierten. Am 29. Oktober führt Shakuntala Banerjee durch das Magazin.Nachdem ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten im Sommer, als Theo Kolls Abschied bekannt gegeben wurde, keine Worte über Theo Koll fand, sagt sie nun über den langjährigen ZDF-Journalisten: „Theo Koll ist ein profilierter, großartiger Journalist und Kollege, der das ZDF-Informationsprogramm in den zurückliegenden drei Jahrzehnten geprägt hat. Er steht für profunde, unaufgeregte, verlässliche Information. Das hat seine journalistische Karriere ausgezeichnet und wird auch seine letzte «Berlin direkt»-Sendung prägen. Theo Koll ist einer der besten Kenner des Berliner Politikbetriebs. Auch aus London und Paris hat er viele Jahre lang europäische Perspektiven vermittelt. Als Moderator von ZDF-Wahlsendungen und von «Frontal 21» hat er mit exakten Analysen und pointierten Moderationen geglänzt.“ In Kolls Abschiedssendung stehen die aktuellen Themen im Vordergrund – unter anderem die politischen Folgen des Hamas-Angriffs auf Israel.Über Diana Zimmermann sagte Bettina Schausten im Juli: „Diana Zimmermann ist eine profilierte, preisgekrönte Journalistin, die zuletzt als Korrespondentin in London und in Peking das Informationsprogramm des ZDF geprägt hat. In Berlin wird sie neue, wichtige Impulse in einer politisch spannenden Zeit setzen.“Theo Koll begann 1990 als Redakteur im ZDF-Studio Bonn seine 33 politisch abwechslungsreichen ZDF-Jahre als Korrespondent, Moderator und Redaktionsleiter: Acht Jahre leitete er das ZDF-Studio in London, ebenfalls acht Jahre moderierte er das investigative Politmagazin "Frontal 21", anschließend moderierte er fünf Jahre das "auslandsjournal". Die Moderation von "ZDF spezial"-Ausgaben, die Präsentation des "Politbarometers" sowie Analysen und Hochrechnungen in den ZDF-Wahlsendungen kamen als Aufgaben hinzu. Ab 2014 leitete Theo Koll das ZDF-Auslandsstudio Südwesteuropa in Paris, bevor er ab März 2019 bis zu seinem altersbedingten Ausscheiden im Herbst 2023 das ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin leitete.