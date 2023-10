NBC erteilt Serienauftrag für Drama «Dr. Wolf»

US-Fernsehen

Warner Bros. Television und Universal Television werden die Serie gemeinsam produzieren.

Inspiriert von Oliver Sacks' außergewöhnlichem Leben und Werk, folgtdem bahnbrechenden, überlebensgroßen Neurologen Oliver Wolf (Zachary Quinto) und seinem Team von Assistenzärzten, die die letzte große Grenze - den menschlichen Verstand - erforschen, während sie sich mit ihren eigenen Beziehungen und ihrer psychischen Gesundheit auseinandersetzen.Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman (Berlanti) sowie Henrik Bastin, Melissa Aouate (Fabel), Andy Serkis, Jonathan Cavendish, Will Tennant (The Imaginarium) und DeMane Davis gehören zu den ausführenden Produzenten. Berlanti Productions, Fabel Entertainment und The Imaginarium produzieren die TV-Serie in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group.Oliver Wolf Sacks war ein britischer Neurologe, der auch als Schriftsteller arbeitete. Bekannt wurde er vor allem durch seine populärwissenschaftlichen Bücher, in denen er komplexe Krankheitsbilder anhand von Fallbeispielen in einem lockeren, anekdotischen Stil allgemeinverständlich beschrieb.