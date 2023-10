Jessy Wellmer gibt «Tagesthemen»-Debüt schon im Oktober

TV-News

Die ehemalige «Sportschau»-Moderatorin folgt auf Caren Miosga, die sich Anfang des Monats von der Nachrichtensendung verabschiedete.

Caren Miosga moderierte ihre letzte-Sendung am 5. Oktober 2023 und verließ das Nachrichtenformat nach über 16 Jahren. Ab dem kommenden Jahr wird sie den politischen Talk am Sonntagabend von Anne Will übernehmen. Miosgas «Tagesthemen»-Nachfolgerin als Hauptmoderatorin heißt Jessy Wellmer und wird noch im Oktober ihre Premiere feiern. Sie führt zum ersten Mal am Montag, 30. Oktober, um 22:15Uhr durch die Nachrichtensendung, wie die ARD am Freitag bekannt gab. Wellmer teilt sich die Arbeit im Wechsel mit Ingo Zamperoni, vertreten werden die beiden von Aline Abboud und Helge Fuhst.„Es ist eine herausfordernde Zeit für den Nachrichtenjournalismus. Angesichts des Umbruchs, den die Welt erlebt, wollen die Menschen zuverlässige Informationen und Hintergründe. Den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Wandel abzubilden, Zusammenhänge zu erklären und Nachrichten kritisch zu hinterfragen, ist eine essenzielle journalistische Aufgabe. Ich freue mich, dabei mit dem starken Team der «Tagesthemen» zusammenarbeiten zu dürfen“, so Jessy Wellmer über ihren ersten Einsatz.Joachim Knuth, Intendant Norddeutscher Rundfunk, erklärt: „Jessy Wellmer ist eine hervorragende Journalistin, die als Moderatorin und Autorin ihr Können unter Beweis gestellt hat, ob in der Sportschau, im Mittagsmagazin, für ARD-Sondersendungen oder in ihren persönlichen Reportagen über die Blickwinkel der Menschen in den ostdeutschen Bundesländern. Sie ist eine Bereicherung für die «Tagesthemen» und wird dort Akzente setzen.“„Mit Jessy Wellmer bekommen wir eine gleichermaßen kompetente wie sympathische Kollegin“, findet Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell, lobende Worte für die neue Moderatorin. „Als Moderatorin verschiedener Sport- und Nachrichtensendungen hat sie schon an vielen Stellen überzeugt. Mit ihren Reportagen aus Ostdeutschland hat sie darüber hinaus bewiesen, dass sie auf Augenhöhe mit den Menschen spricht. Das gesamte «Tagesthemen»-Team freut sich auf sie.“