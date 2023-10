RTL+ zeigt fünfte «Bachelor in Paradise»-Staffel wieder ab November

TV-News

In der neuen Staffel wird sich erstmals eine Bachelorette höchstpersönlich ins Paradies begeben.

Der Streamingdienst RTL+ hat den Start der fünften-Staffel angekündigt, bei der erst zu einer Premiere kommt. Unter den insgesamt 13 Kandidaten (sieben Frauen, sechs Männer) befindet sich erstmals eine ehemalige «Bachelorette». Mit dabei ist Melissa Damilia, die 2020 Rosen in der RTL-Sendung verteilte. Damilia nahm zudem an «Love Island» (2019), «Kampf der Realitystars» (2020) und «Skate Fever» (2022) teil. Los geht das Flirt-Vergnügen ab Freitag, 3. November.Ebenfalls in Thailand anwesend ist einmal mehr der Ur-Bachelor Paul Janke, der nicht nur als Barkeeper für feuchtfröhlichen Nachschub sorgen wird, sondern auch immer ein offenes Ohr für die Flirterprobten hat. In einer neuen Location haben die Singles die freie Wahl, wem sie ihre Rose schenken. Die Karten werden jede Woche neu gemischt. Während in der einen Woche die Frauen wählen dürfen, haben in der Folgewoche die Männer die Rosen in der Hand.Dabei gilt die bekannte Regel: Nur wer eine der begehrten Rosen erhält, darf sich auf weitere paradiesische Stunden freuen. Im Finale müssen sich die Kandidaten dann zwischen Geld oder Liebe entscheiden. «Bachelor in Paradise» wird von Warner Bros. International Television Production Deutschland produziert.