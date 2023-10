Carolin Kebekus kehrt zurück

TV-News

Das Erste strahlt dann auch neue Ausgaben von «Reschke Fernsehen» aus.

Ende August 2023 hat Carolin Kebekus ihren Vertrag mit dem Westdeutschen Rundfunk verlängert. „In diesen allgemein sehr turbulenten Zeiten freue ich mich umso mehr auf zwei weitere Jahre «DCKS» mit dem WDR , der ARD und meinem Team“, sagte die Entertainerin zu ihrer Vertragsverlängerung. Bereits am Donnerstag, 2. November 2023, wird Kebekus «extra 3» ablösen.Die im Frühjahr ausgestrahlte Staffel mit acht neuen Folgen sahen nur 0,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 7,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag man mit 6,9 Prozent deutlich hinter dem NDR-Satireformat. Welche Themen sich Caroline Kebekus für die sechste Staffel vorgenommen hat, ist noch nicht bekannt. Die Sendung ist eine Koproduktion von bildundtonfabrik und Unterhaltungsflotte TV.Auf dem Sendeplatz um 23.35 Uhr ist in den kommenden Wochenzu sehen. Die Moderatorin von «Panorama», Anja Reschke, hat mit ihren bisherigen Sendungen bereits für Aufsehen gesorgt. So hat das Team des Norddeutschen Rundfunks die gefälschten Hitler-Tagebücher zusammengetragen und den Inhalt akribisch aufgearbeitet.