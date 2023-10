Muster bestätigt: «The Voice of Germany» wieder schwächer

Quotennews

In der Vorwoche war es noch eine Vermutung, dass «TVOG» nun an Donnerstagen glänzt und sich an Freitagen weniger glorreich präsentiert.

Damit wiederholt sich die Geschichte der Vorwoche in gewissem Maße.sollte sich zunächst an Freitagen zumindest etwas besser präsentieren als an Donnerstagen. Doch zeichnet sich mehr und mehr ein gegenteiliger Trend ab. In dieser Woche holte die Sing-Show am Donnerstag 1,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, der Marktanteil glänzte mit guten 6,5 Prozent. Auch die Zielgruppe wurden den Erwartungen mehr als gerecht, starke 11,2 Prozent konnten aufgrund von 0,52 Millionen Umworbenen definiert werden.Der Freitag ist, dies muss an dieser Stelle festgehalten werden, in keiner Weise schlecht. Mit 1,42 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,9 Prozent ist man bei der bunten Kugel nur schlicht weniger gut. Die Zielgruppe ist jedoch die Ausnahme, mit 0,57 Millionen Werberelevanten war ein Marktanteil von 11,7 Prozent drin. Somit eine kleine Steigerung zum Donnerstag. Die einfache Erklärung für diese Entwicklung ist der Start von «Ninja Warrior Germany» bei RTL in direkter Konkurrenz.Die Parcours-Show holte sich gestern erneut überzeugende 2,00 Millionen Zuschauer, wovon sich 0,76 Millionen der Zielgruppe zuordnen ließen. Die Marktanteile lagen bei 15,9 und 8,6 Prozent. Im Anschluss an «TVOG» versuchte sich. Es verweilten 0,53 Millionen Zuschauer, die so für einen Marktanteil von 3,3 Prozent sorgten. Die Zielgruppe stürzte mit 0,22 Millionen Umworbenen auf 5,6 Prozent ab.