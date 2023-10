Sat.1 reitet weiter die «James Bond»-Erfolgswelle

Quotennews

Im Tagesprogramm setzte der Bällchensender nahezu ausschließlich auf Wiederholungen, die erst mit der «Harry Potter»-Zweitverwertung in der Zielgruppe Fahrt aufnahmen.

Das Sat.1-Programm am Sonntag bestand zwischen 10:50 und 19:55 Uhr ausschließlich aus Wiederholungen. Zu Beginn des Tages sendete der Bällchensendervor 0,44 Millionen Zuschauern. Mit 6,3 Prozent Marktanteil lag die knapp zweitstündige Sendung wie üblich weit über dem Senderschnitt. In der Zielgruppe wurden 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährige und ausbaufähige 5,1 Prozent Markanteil gemessen.Weiter ging es mit der Wiederholung sämtlicher-Ausgaben der ersten Sendewoche. Die fünf Episoden sorgten bis 14:10 Uhr für gute Werte auf dem Gesamtmarkt. Die Reichweite lag zu Beginn bei 0,45 Millionen, am Nachmittag wurden 0,68 Millionen gemessen. Die höchste Sehbeteiligung generierte man um 12:09 Uhr mit 0,71 Millionen Sehern ab drei Jahren. Der Zielgruppen-Marktanteil lag durchschnittlich bei 3,9 Prozent. Auch hier war die 12-Uhr-Stunde mit 4,8 Prozent am erfolgreichsten. Weiter ging es mit einer-Zweitverwertung. Die einstündige Sendung vom vergangenen Freitag sorgte für einen herben Rückschlag, nur 0,36 Millionen Zuschauer insgesamt und 3,6 Prozent in der Zielgruppe wurden gemessen. Die Filmwiederholung, die am Vorabend 1,39 Millionen Zuschauer unterhielt, spülte weitere 0,72 Millionen Menschen an. Zwischen 15:10 und 17:30 Uhr wurden sehr gute 10,7 Prozent bei den Umworbenen gemessen.sicherte bis zu den Nachrichten um 19:55 Uhr 0,98 Millionen Zuschauer sowie 9,2 Prozent.begann trotz der werktäglichen Verlängerung am Sonntag auf dem alten Sendeplatz fünf Minuten vor der «Tagesschau». Die 20-minütige Nachrichtensendung informierte 0,99 Millionen Zuschauer, darunter 0,27 Millionen werberelevante. Die Marktanteile bewegten sich bei mäßigen 3,7 Prozent bei allen und 4,8 Prozent bei den Jüngeren. In der Primetime sorgteeinmal mehr für sehr gute Werte. Den vorletzten Film mit Daniel Craig in der titelgebenden Rolle verfolgten 1,60 Millionen Zuschauer, sodass einmal mehr sehr gute 6,8 Prozent Marktanteil heraussprangen. In der Zielgruppe standen mit 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen ebenfalls starke 8,3 Prozent zu Buche.