«Criminal Code» läuft am 14. November

Der Streamingdienst hat die erste Serie aus Brasilien im Programm.

Kann DNA einen Raubüberfall aufklären? Ab dem 14. November werden die Bundesagenten vonzeigen, dass es möglich ist. Die Veröffentlichung der ersten brasilianischen Polizei-Action-Serie von Netflix , die von echten Verbrechen inspiriert ist, wird die Fans des Genres im Sturm erobern.Nach einem Raubüberfall epischen Ausmaßes auf das Gelände einer privaten Sicherheitsfirma in Paraguay leiten Bundesbeamte der Dienststelle Foz do Iguaçu eine komplexe Untersuchung ein. Anhand der von ihnen gesammelten DNA-Proben entdecken sie eine Spur, die den Raubüberfall im Nachbarland mit anderen Verbrechen der letzten Zeit verbindet und einen noch größeren Plan enthüllt, an dem kriminelle Elemente aus beiden Ländern beteiligt sind.Mit Maeve Jinkings, Rômulo Braga, Thomás Aquino und Pedro Caetano in den Hauptrollen verwebt die Handlung Action, Spezialeffekte und atemberaubende Sequenzen, um das höchste Niveau von Kriminalität und Polizeiarbeit in Brasilien darzustellen - auf der einen Seite eine technologisch fortschrittliche Polizei, die forensische Wissenschaft einsetzt, um hochkomplexe Ermittlungen zu lösen, und auf der anderen Seite Kriminelle, die ausgeklügelte Methoden anwenden, um Raubüberfälle, stadtweite Blockaden und Operationen zu planen, die jahrelange Arbeit und Millionen von Dollar an Investitionen erfordern.„«Criminal Code» zeigt eine andere Seite des Verbrechens in Brasilien: kriminelle Aktivitäten entlang der Grenzregionen, die in der Filmgeschichte bisher kaum erforscht wurden. Wir verwenden einen grenzüberschreitenden Raubüberfall in Paraguay als Bezugspunkt und Inspiration für den Beginn der Serie, der sich zu einem Streit zwischen zwei gegnerischen Kräften entwickelt, die beide sehr raffiniert sind, in einem südamerikanischen Panorama mit Vorstößen in andere Bereiche des organisierten Verbrechens", sagt Heitor Dhalia, der Schöpfer und Showrunner der Serie.