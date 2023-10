Guter Staffelstart für «Grill den Henssler»

Quotennews

Schon im Vorfeld der Primetime überzeugte VOX mit einer beeindruckenden «Die Beet-Brüder»-Leistung.

Rund einen Monat nach dem Ende der Sommer-Specials kehrtemit neuen Folgen ins Programm von VOX zurück. Zum Staffelauftakt gab es ein Jubiläumsspecial, in dem Paul Panzer, Mirja Boes, Oliver Pocher und Jan van Weyde unter Anleitung von Christian Lohse gegen Steffen Henssler antraten. Die von Laura Wontorra moderierte Ausgabe sahen 1,43 Millionen Menschen ab drei Jahren, die einen Marktanteil von sehr guten 6,5 Prozent mitbrachten.In der Zielgruppe war die dreieinhalbstündige Sendung, die mit Rückblicken aus zehn «Grill den Henssler»-Staffel angereichert war, bei 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen beliebt. Mit 7,4 Prozent lag man zwar nur knapp über dem Senderschnitt, die Frühjahrsstaffel lag aber nur zweimal über dem nun gemessenen Wert. Im Vergleich zu den Sommer-Specials bewegte sich «Grill den Henssler» auf einem soliden Niveau. Im August und September lief es für die VOX-Sendung meist noch stärker.Stichwort stark:bestätigten am Vorabend die grandiose Leistung der Vorwoche und fuhren dieselben Marktanteile wie vor acht Tagen ein. Insgesamt standen somit erneut 8,2 Prozent zu Buche, während in der Zielgruppe fantastische 11,2 Prozent ausgewiesen wurden. Die Reichweite lag diesmal bei leicht niedrigeren 1,77 Millionen (Vorwoche: 1,79 Mio.), in der Zielgruppe verbesserte man sich um 0,01 Millionen auf 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige.