Tyler Perry gründet kreative Partnerschaft mit Netflix

US-Fernsehen

Als erstes fiktionales Projekt erscheint «Six Triple Eight» mit der beliebten Schauspielerin Kerry Washington.

Tyler Perry und Netflix sind eine kreative Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen Perry als Autor, Regisseur und Produzent von Spielfilmen tätig sein wird, und zwar im Rahmen eines mehrjährigen Erstausstattungsabkommens.Zu Perrys kommenden Filmen bei Netflix gehören «Six Triple Eight» mit Kerry Washington in der Hauptrolle über die inspirierende wahre Geschichte der ersten und einzigen farbigen Frauenarmeeeinheit, die während des Zweiten Weltkriegs in Übersee stationiert war, und «Mea Culpa» mit Kelly Rowland in der Hauptrolle über einen Strafverteidiger, der den Fall eines Künstlers übernimmt, der seine Freundin ermordet haben könnte oder auch nicht.Zu Perrys früheren Filmen bei Netflix gehören «A Jazzman's Blues», eine mitreißende Geschichte über verbotene Liebe, die auf dem Toronto International Film Festival ihre Weltpremiere feierte, «A Madea Homecoming» und der «Thriller A Fall from Grace».