DMAX startet «Helden des Abbruchs»

Im Dezember lässt man keinen Stein auf den anderen.

Der Fernsehsender DMAX hat Janus TV mit der Produktion der neuen Sendungbeauftragt. Ab dem 4. Dezember 2023 können die Zuschauer immer montags um 19.15 Uhr miterleben, wie Gebäude, Brücken oder Windräder dem Erdboden gleichgemacht werden.Hinter der Arbeit eines Abbruchunternehmers steckt mehr: lange Planung, präzise Arbeit und einen kühlen Kopf. Schließlich lauern viele Komplikationen, wenn es darum geht, Gebäude abzureißen: Gefährdete Nachbargebäude, schwieriges Baumaterial, knallharter Stahl und jede Menge Dreck und Staub. Aber diese Helden haben Spaß an der täglichen Herausforderung und an den Überraschungen, die in jedem Gebäude zu finden sind.Schauplatz der ersten Folge ist unter anderem Nürnberg. Hier soll das letzte von insgesamt acht Kohlesilos dem Erdboden gleichgemacht werden. Für den Abbruch-Profi Jens Manka und sein Team ist das eine echte Herausforderung. Die Baustelle ist umgeben von Gebäuden, verrohrt und verkabelt. Wegen der explosionsartigen Folgen darf nichts davon beschädigt werden. Neue Seniorenwohnungen sollen in der Innenstadt von Pfaffenhofen entstehen. Dafür muss das marode Altenheim weichen. Eine knifflige Aufgabe für das Abbruchteam um Michael Kreppold. Denn direkt neben dem Gebäude verläuft eine viel befahrene Straße samt Gehweg.