ProSiebenSat.1 investiert in nucao

Wirtschaft

Das Medienunternehmen beteiligt sich bei einer Schokoladenmarke.

Das Start-up the nu company GmbH stellt die Bio-Schokoladenprodukte nucao her. ProSiebenSat.1 hat sich nun mit einem mittleren einstelligen Millionenbetrag an dem Unternehmen beteiligt. Damit unterstreicht der SevenAccelerator seine Kompetenz, konsumorientierte Start-ups durch maßgeschneiderte Investitionen in Medialeistung nachhaltig aufzubauen und ihre Markenbekanntheit über die reichweitenstarken TV- und Digitalkanäle von ProSiebenSat.1 signifikant zu steigern.nukao wiederum will den Mediavertrag nutzen, um seine Vertriebskanäle durch verstärkte Werbepräsenz auszubauen. Parallel zum SevenAccelerator konnte nukao eine umfangreiche Partnerschaft mit REWE abschließen, die eine nationale Listung diverser Schokoriegel, Schokotafeln und Schokosnacks beinhaltet. Weitere Listungen bei Drogeriemärkten wie dm sollen dazu beitragen, vegane Schokolade weiter in den Fokus der Verbraucher zu rücken.Christian Fenner, Mitgründer und CMO nucao: „Die strategische Partnerschaft bedeutet für uns sowohl unsere Markenbekanntheit steigern als auch unsere Botschaft für mehr Nachhaltigkeit im Schokoladensegment verbreiten zu können. Mit unserer ersten TV-Kampagne erreichen wir 25 Millionen Menschen, die den Spot im Schnitt fünf Mal sehen. Mit dieser breiten Markenpräsenz kommen wir unserem Ziel näher, nachhaltige Schokoladen im Supermarktregal zum Standard zu machen. Unsere cremigen Rezepturen haben das Zeug, sich gegenüber konventionellen Schokoladen durchzusetzen und kommen dabei mit deutlich weniger Zucker, ohne künstliche Zusatzstoffe oder Palmöl aus.”