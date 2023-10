Matthi Faust verlässt ZDF-Reihe «Ein starkes Team»

TV-News

Mit Lucas Reiber steht bereits ein Nachfolger fest, der aktuell vor der Kamera steht. Die Zuschauer können sich aber noch auf fünf Faust-Auftritte als Sebastian Klöckner freuen.

Bei der langjährigen ZDF-Serie, die seit 1994 auf Sendung ist, steht ein Personalwechsel bevor, wie das ZDF am Montag bestätigte. Demnach verlässt Matthi Faust nach sechs Jahren das Team. Er verkörperte Kommissar Sebastian Klöckner. Matthias Pfeifer, ZDF Redaktionsleiter Fernsehspiel 2, Koordinator Samstagskrimi sagt über Fausts Abschied: „Wir danken Matthi Faust für seinen Einsatz beim Starken Team. Seit 2017 stand er in 27 Filmen der Reihe vor der Kamera. Wir wünschen ihm für kommende neue Projekte alles Gute.“Ein Nachfolger ist unterdessen bereits gefunden: Lucas Reiber steht derzeit in Berlin und Umgebung für zwei neue Filme (Filme 98 und 99) vor der Kamera und unterstützt als Kommissar Nils Makowski das Hauptkommissar-Duo Otto Garber und Linett Wachow, die von Florian Martens und Stefanie Stappenbeck gespielt werden. Bis sich Faust allerdings von der ZDF-Reihe verabschiedet, dauert es noch eine Weile. Er wird in diesem und im kommenden Jahr in noch insgesamt fünf Folgen zu sehen sein. Die nächste Folge „Jemma“ wird am 2. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt.„Wir freuen uns sehr, Lucas Reiber als neuen Kommissar Nils Makowski beim Starken Team willkommen zu heißen. Mit Lucas Reiber, bestens bekannt aus der erfolgreichen «Fack ju Göthe»-Kinofilmreihe oder aus der Serie «Club der roten Bänder», konnten wir ein neues junges Castmitglied dazugewinnen, das den Zuschauer:innen und uns sicher viel Freude bereiten und für frischen Wind im Team sorgen wird“, erklärt UFA-Fiction-Produzent Simon Müller-Elmau.