Das Erste plant ersten «Morden im Norden»-Spielfilm

TV-News

Im Vorfeld der neuen Staffel der Vorabendserie zeigt der öffentlich-rechtliche Sender einen Primetime-Film mit Ingo Naujoks und Sven Martinek, der noch in diesem Jahr online erscheint.

Nach elf Jahren auf Sendung kannmittlerweile auf 140 Folgen zurückblicken. Die kommende, mittlerweile zehnte Staffel sieht nun eine Premiere für die Vorabendserie mit Ingo Naujoks und Sven Martinek vor, denn Das Erste hat für den 2. Januar 2024 erstmals einen Spielfilm angekündigt. Dieser trägt den Titel „Am Abgrund“ und wird an jenem Dienstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Zuvor steht der 90-minütige Film ab Mittwoch, 27. Dezember 2023, in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Die neue Staffel startet dann am 8. Januar wie gewohnt auf dem Sendeplatz montags um 18:50 Uhr. 16 neue Folgen sind geplant.Im Film muss Hauptkommissar Finn Kiesewetter (Sven Martinek) mit ansehen, wie sein Kollege Lars Englen (Ingo Naujoks) bei einer bewaffneten Geiselnahme in die Schusslinie gerät. Finn schießt den Geiselnehmer tödlich an. Als die Geisel (Maja Juric) aussagt, der Täter habe sich bereits vor dem Schuss ergeben, wird der Kommissar vom Dienst suspendiert. Während Lars Englen und sein Kollege Gregor Michalski (Jonas Minthe) versuchen, Finns Unschuld zu beweisen, nimmt Linda Stamm (Pina Kühr) von der Internen Ermittlung die Ermittlungen gegen Finn Kiesewetter entschlossen auf. Emotional angeschlagen zieht sich Finn in sein altes Ferienhaus an der Ostsee zurück. Als seine alte Freundin Elke Rasmussen (Tessa Mittelstädt), langjährige Staatsanwältin in Lübeck, ihm beistehen will, gerät sie selbst in tödliche Gefahr.Das Buch zum Thriller schrieb Christiane Rousseau, Regie führte Dirk Pientka. [Am Abgrund] ist eine Produktion von ndF Berlin im Auftrag der ARD Degeto und des NDR für die ARD. Redaktionell verantwortlich sind Karsten Willutzki (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).