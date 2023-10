Peacock kündigt «House of Kardashian» an

US-Fernsehen

Die dreiteilige Doku-Serie wird schon in weniger als einen Monat auf Sendung gehen.

Die dreiteilige Dokuseriemit noch nie gesehenem Archivmaterial und exklusiven Interviews mit Insidern der Familie hat am Donnerstag, den 16. November, exklusiv bei Peacock Premiere. Keine andere Familie prägt unsere Zeit so sehr und spaltet die Meinungen wie die Kardashians. Die einen bewundern sie als eine Dynastie mächtiger Frauen, die Mädchen auf der ganzen Welt inspirieren.Für die anderen sind sie untalentierte und moralisch bankrotte Reality-Stars, die Frauen schaden, indem sie ihr Leben als oberflächliches Märchen verkaufen. Mit einer mutigen und unterhaltsamen Erzählweise, nie zuvor gesehenem Archivmaterial und exklusiven Interviews mit Mitgliedern ihres inneren Kreises - darunter Caitlyn Jenner - fordert «House of Kardashian» das Publikum auf, über den Einfluss nachzudenken, den sie zweifellos auf unser Leben hatten.Die dreiteilige Serie konzentriert sich auf die drei mächtigsten Mitglieder der Kardashian-Jenner-Familie - Kris Jenner, Kim Kardashian und Kylie Jenner - und stellt Erwartungen und das, was wir über die Kardashians zu wissen glauben, in Frage, um ihren Aufstieg, ihre Reichweite und die Kosten zu erforschen, die damit verbunden sind, dass sie zu den berühmtesten Frauen der Welt gehören. Die streng kontrollierten Geschichten hinter den Beziehungen der Familie, den Skandalen, den umstrittenen Geschäften und den persönlichen Kämpfen werden aus einem neuen Blickwinkel betrachtet und enthüllen Berichte aus erster Hand von Personen, die der Familie nahe stehen und zu ihr gehören. Und ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende - während der Einfluss und der Ehrgeiz der Familie weiter wachsen, geht die Serie auch der Frage nach, wohin ihre enorme Macht sie führen wird und welche Art von Vermächtnis sie hinterlassen wird.