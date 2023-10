Amazon plant «Glossy»

US-Fernsehen

Das neue Drama soll von Emily Weiss handeln.

Nach Informationen des Branchendienstes „Variety“ haben Amazons MGM Studios die Rechte erworben, den New York Times-Bestsellerüber die Beauty-Marke und ihre Gründerin Emily Weiss als Serie umzusetzen. «Pet Sematary: Bloodlines»-Regisseurin Lindsey Anderson Beer und ihre Produktionsfirma La Brew sind an der Produktion beteiligt.Als ausführende Produzenten sind Alexandra Banks und Spencer Walken mit an Bord. Für die Produktion, die sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, wird noch ein Showrunner gesucht; Beer werde die Serie nicht schreiben, hieß es. Anfang September erschien bei Simon & Schuster "Glossy: Ambition, Beauty and the Inside Story of Emily Weiss' Glossier", geschrieben von der Journalistin und Autorin Marisa Meltzer.Das rund 300 Seiten starke Buch kombiniert ausführliche Interviews mit ehemaligen Glossier-Mitarbeitern, Investoren und Weiss selbst, um einen Einblick in dieses faszinierende und mysteriöse Unternehmen zu geben", heißt es in der offiziellen Beschreibung des Verlags. Meltzer enthüllt das Innenleben der Glossier-Kultur, von der Mittelbeschaffung über die Produkteinführungen bis hin zu den unkonventionellen Einstellungspraktiken, und gipfelt in der Geschichte von Weiss selbst.